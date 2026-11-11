Accord verbal entre Manchester United et Pochettino

Manchester United a conclu un accord de principe avec Mauricio Pochettino. C’est l’information dévoilée ce mercredi après-midi par Sky Sports, qui assure que les dirigeants anglais finalisent les discussions avec la fédération américaine de football, notamment sur la date précise à laquelle Pochettino pourra rejoindre les Red Devils.

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Qui doit succéder à Michael Carrick sur le banc de MU ? Mauricio Pochettino Antonio Conte Eddie Howe Didier Deschamps Vitor Pereira Autre Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Car la sélection des USA a deux matches à jouer lors de cette trêve internationale, et Mauricio Pochettino devrait bel et bien être sur le banc, samedi et mercredi, contre Haïti. Il pourrait donc débarquer dans la foulée à MU, avec la perspective d’un déplacement à Liverpool le dimanche 22 novembre.