Premier League
Accord verbal entre Manchester United et Pochettino
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@Maxppp
Manchester United a conclu un accord de principe avec Mauricio Pochettino. C’est l’information dévoilée ce mercredi après-midi par Sky Sports, qui assure que les dirigeants anglais finalisent les discussions avec la fédération américaine de football, notamment sur la date précise à laquelle Pochettino pourra rejoindre les Red Devils.
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Qui doit succéder à Michael Carrick sur le banc de MU ?
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Car la sélection des USA a deux matches à jouer lors de cette trêve internationale, et Mauricio Pochettino devrait bel et bien être sur le banc, samedi et mercredi, contre Haïti. Il pourrait donc débarquer dans la foulée à MU, avec la perspective d’un déplacement à Liverpool le dimanche 22 novembre.
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