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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Cristiano Ronaldo marque enfin en phase à élimination directe et s’offre un record

Par Aurélien Macedo
1 min.
Luka Modric (Croatie) et Cristiano Ronaldo (Portugal) @Maxppp
Portugal 2-1 Croatie
winamax
1 1.68 N 3.65 2 5.40 bonus 100€

Jamais buteur en Coupe du Monde dans un match à élimination directe, Cristiano Ronaldo a souvent été moqué pour cette anomalie statistique, mais c’est désormais réparé. Buteur sur penalty lors de la victoire 2-1 du Portugal contre la Croatie, il vient de marquer son premier but dans un match à élimination directe de Coupe du Monde, son troisième dans cette édition 2026.

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Le buteur d’Al-Nassr qui affiche désormais onze buts dans la compétition devient par ailleurs le plus vieux buteur dans un match à élimination directe de Coupe du Monde à 41 ans et 147 jours. Il dépasse ainsi son compatriote Pepe qui avait marqué à 39 ans contre la Suisse (6-1) lors de la Coupe du Monde 2026.

Pub. le - MAJ le
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