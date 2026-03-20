Les maillots extérieurs de l’Espagne, de l’Italie, de l’Allemagne et la Belgique pour la Coupe du Monde 2026 dévoilés !

À moins de trois mois du Mondial 2026 qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet, en Amérique du Nord, le monde du football s’apprête à vivre un tournant stylistique majeur avec le lancement officiel des maillots extérieurs adidas pour la Coupe du Monde 2026. Alors que les tenues « domicile » avaient annoncé la couleur en novembre dernier, cette nouvelle collection franchit un palier historique en réintégrant le légendaire logo Trèfle sur le côté droit de la poitrine de chaque maillot. Absent des pelouses mondiales depuis 36 ans, ce symbole d’originalité ne se contente pas d’un simple retour nostalgique, il incarne une fusion audacieuse entre l’héritage glorieux des années 90 et les codes contemporains de la street culture. «Chaque maillot a été conçu avec fierté pour la communauté d’athlètes et de supporters qui les porteront» comme on peut le lire dans le communiqué publié par adidas.

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Une technologie inédite pour favoriser la performance par temps chaud

Ce déploiement massif concerne 25 fédérations partenaires (incluant 13 nations déjà qualifiées pour la Coupe du Monde) et repose sur un équilibre technique de haute précision pour répondre aux défis climatiques des trois pays hôtes (USA, Canada, Mexique). Derrière l’élégance des motifs géométriques et des lignes verticales stylisées se cache une ingénierie de pointe conçue pour la performance par temps chaud. La marque a développé des tissus à extensibilité mécanique en 3D, utilisant une cartographie thermique du corps pour intégrer la technologie CLIMACOOL+. Ces matériaux de nouvelle génération permettent une évacuation de la transpiration sans précédent, tandis que le tissu jacquard assure une légèreté totale. Chaque détail, jusqu’aux coutures en chevrons des bandes sur les épaules, a été pensé pour maximiser la ventilation et offrir aux joueurs une liberté de mouvement optimale, garantissant que l’esthétique rétro ne sacrifie jamais l’efficacité athlétique sous les climats les plus exigeants.

Parmi les nombreux maillots dévoilés, voici quelques tuniques qui méritent le coup d’œil : pour l’Allemagne, le maillot extérieur réinterprète les chevrons diagonaux emblématiques sous la forme d’un motif intégral bleu marine, créant une répétition rythmée de formes imbriquées. Cette palette de couleurs fusionne astucieusement les époques : elle rend hommage aux vestes à col zippé de 1954 ainsi qu’aux hauts d’entraînement bleu et blanc des décennies 60, 70 et 80. L’ajout de touches bleu turquoise rappelle les tenues d’entraînement aux couleurs vives des années 90, créant un effet visuel puissant et saisissant.

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Si l’Italie est en barrage pour obtenir son ticket pour le Mondial, la marque aux trois bandes n’est pas en reste et présente le maillot de la Nazionale comme une pièce de haute couture sportive, directement inspirée par le tailleur traditionnel italien et les vestes de costume portées lors des grandes célébrations historiques. Le motif intégral bleu clair et blanc reproduit avec une finesse saisissante les tissages complexes de la confection artisanale. Les logos, le flocage et les manches sont rehaussés par des détails bleu marine et dorés qui soulignent le prestige de la sélection. À l’arrière du col, l’inscription « italia » adopte le style d’un monogramme brodé à la main, transformant le kit de match en un symbole d’identité et d’élégance absolue.

Le maillot extérieur de la Belgique ne risque pas de passer inaperçu

Quant à la sélection espagnole, outre le fait qu’elle se place en favorite de la compétition avec la France ou l’Angleterre, elle se distingue par une approche intellectuelle et raffinée, puisant son inspiration dans l’illustre patrimoine littéraire du pays. Sur une base blanc cassé qui évoque la texture d’une page de papier ancien, adidas a apposé un motif complexe de gris doré minéral, rappelant les illustrations des manuscrits classiques. Les détails dorés et bordeaux viennent souligner l’encolure et les manches, tandis que l’inscription « ESPAÑA » est gravée à l’arrière du col. Ce design rend un vibrant hommage à la langue espagnole et à son rayonnement culturel à travers les siècles.

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Au-delà de ces puissances continentales, la collection se distingue par sa richesse et sa diversité. adidas a ainsi dévoilé des maillots audacieux et surprenants pour une multitude d’autres fédérations, dont la Belgique. Le maillot extérieur de notre voisin d’outre-Quiévrain, comme en témoigne le visuel fourni, ose un motif géométrique rose et bleu clair pastel, ponctué d’un col noir contrastant et du numéro 18 dans un style années 90, apportant une fraîcheur inédite.

Ce dernier exemple illustre parfaitement la philosophie de cette collection : chaque maillot est une œuvre d’art unique, conçue pour raconter l’histoire d’un peuple tout en arborant fièrement le légendaire Trèfle adidas.

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L’intégralité de ces tenues away adidas pour le Mondial 2026 est à retrouver sur la boutique FOOT.FR