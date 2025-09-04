Droits TV : beIN Sports réclame 29 M€ à la LFP

Le conflit entre beIN Sports et LFP Media s’intensifie. Le diffuseur franco-qatarien conteste les restrictions imposées dans son contrat pour la diffusion de l’affiche du samedi à 17h et réclame en justice une indemnité de 29 millions d’euros selon L’Équipe. Pour la chaîne beIN, ces contraintes, notamment l’impossibilité de diffuser plus de huit fois la même équipe ou de programmer deux fois de suite le même club, ont été acceptées uniquement pour compléter l’offre de DAZN l’an dernier. Alors que DAZN n’est plus le diffuseur principal et remplacé par la nouvelle chaîne de la LFP Ligue 1+, beIN estime que ces limitations n’ont plus lieu d’être. Pour appuyer sa position, le diffuseur n’a réglé qu’une partie de la première échéance prévue et a assigné LFP Media devant le tribunal des affaires économiques de Paris pour contester ces restrictions.

De son côté, LFP Media a également saisi la justice pour obtenir le paiement intégral de la première échéance. Les deux parties ont tenté une négociation fin août, avec la participation de hauts responsables et d’avocats, mais aucun accord n’a été trouvé. LFP Media avait proposé des concessions, comme autoriser deux diffusions consécutives d’un même club ou relever le plafond de retransmissions de huit à dix matches par équipe. Ces propositions n’ont pas suffi à satisfaire beIN Sports. Une audience est prévue le 25 novembre prochain pour trancher certains points, avant une décision sur le fond du dossier. Affaire à suivre…