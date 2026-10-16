Juventus : le réveil libérateur de Randal Kolo Muani !

Et si Randal Kolo Muani avait enfin lancé sa saison ? Alors que la Juventus était en difficulté sur la pelouse du Celta Vigo, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a offert la victoire aux siens dans le temps additionnel, jeudi soir, lors de la deuxième journée de Ligue Europa. Entré en jeu à la 64e minute, le Français a longtemps peiné à peser sur les débats avant de surgir au meilleur des moments. À la réception d’un ballon dans la surface, il s’est glissé entre Álvaro Núñez et Marcos Alonso pour placer une tête décisive et permettre à la Vieille Dame de s’imposer (1-2). Une nouvelle réalisation, qui met fin à une longue période de disette et pourrait marquer un tournant dans sa saison turinoise.

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Déjà buteur sur la pelouse de Cagliari dimanche en championnat, l’ancien Parisien avait permis aux Bianconeri d’arracher le match nul (1-1). Quatre jours plus tard, il a récidivé en offrant cette fois-ci la victoire à son équipe. Deux buts consécutifs qui lui permettent de retrouver progressivement de la confiance après une période compliquée. Récompensé de la note de 7 dans La Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport, l’attaquant français a enfin fait la différence dans un match qui compte. « Je suis content d’avoir encore marqué et je suis heureux pour le but de Woltemade, c’est vraiment un superbe retour », a expliqué Kolo Muani après la rencontre.

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Un duo avec Woltemade prêt à s’installer ?

Au-delà de cette performance individuelle, le match a mis en lumière de nouvelles options offensives pour Luciano Spalletti. Au micro de Sky Italia, l’entraîneur a reconnu que l’entrée de son attaquant avait d’abord déséquilibré le couloir d’Andrea Cambiaso, avant de souligner son impact. « À la fin, Woltemade était un peu fatigué et Kolo, en situation de un contre un, aurait pu faire la différence, car Kolo est fort, mais ce sont les joueurs qui font la différence par leurs choix. »

Le succès turinois s’est d’ailleurs construit avec l’aide de Nick Woltemade, prêté par Newcastle, auteur de l’égalisation d’une belle reprise de volée. Cette complémentarité naissante avec l’attaquant allemand, qui a inscrit son premier but dans le jeu avec la Juventus, ouvre des perspectives intéressantes pour la suite de la saison. Une entente immédiatement validée par son partenaire, bien conscient du danger qu’ils peuvent représenter lorsqu’ils sont associés. « Quand on entre tous les deux dans la surface, c’est difficile pour les défenseurs. »