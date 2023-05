Real Madrid-Man City : les pronos de la rédac

Le match que tout le monde attend est arrivé. Le choc entre le Real Madrid et Manchester City va enflammer la planète football. Il faut dire qu’il y a de quoi exciter tout le monde, entre un Manchester City qui marche sur l’eau ces dernières semaines avec un Erling Haaland stratosphérique et un Real Madrid dont les performances en Ligue des Champions ressemblent toujours à des masterclass. Surtout, il s’agit d’une revanche de la demi-finale de la saison passée, où la Casa Blanca avait renversé les Citizens in extremis.

Real Madrid-Manchester City : Pep Guardiola dévoile un plan anti-Vinicius Jr.

Le Real Madrid n’a plus rien à prouver, le monde entier sait qu’il est redoutable en Ligue des Champions, année après année, même lorsqu’il ne domine pas en Liga. Et pourtant, c’est bien Manchester City que je vois en immense favori de cette double confrontation. Le club anglais dispose de ce qui lui manquait ces dernières années, un véritable buteur, Erling Haaland. Avec cette arme supplémentaire, il écrase tout le monde au presque. Le Bayern l’a appris à ses dépens au tour précédent. Le match aller à Saintago Bernabeu sera l’occasion d’assister au passage de témoin entre le Real Madrid et Manchester City, et de voir l’écart actuel entre les deux équipes. Manchester City est au-dessus et devrait frapper un grand coup en Espagne, avec une pluie de buts.

Pour le choc des demi-finales de la Ligue des Champions opposant le Real Madrid à Manchester City, ce mardi soir, partons sur un scénario aussi ambitieux que probable : les deux équipes marquent et le Real l’emporte (cote à 4,55). Au Santiago Bernabéu, comment ne pas imaginer une opposition spectaculaire entre deux formations offensives et constamment portées vers l’avant ? La meilleure attaque de Liga (69 buts) face à la meilleure de Premier League (89 buts). Deux des équipes les plus prolifiques cette saison en Europe (25 buts en LdC pour les Merengues, 26 réalisations inscrites pour les Citizens). Deux cadors capables de transformer le banal en prodigieux. Portés par leur public et un trio d’attaque en feu, les Merengues, champions en titre, pourraient malgré tout faire parler leur expérience pour renverser, d’un rien, la bande d’Erling Haaland. Folie n’est pas déraison, mais foudroyante lucidité !

C’est l’homme en forme du moment à Madrid, bien accompagné par son compatriote Vinicius Junior. Le joueur formé à Santos a inscrit cinq buts sur les six derniers matchs de son équipe, et surtout, affiche une capacité déconcertante à être décisif dans les matchs de gala. Un doublé lors du retour face à Chelsea, puis un nouveau doublé ce week-end, en finale de Copa del Rey face à Osasuna. Rien que ça. L’Europe lui réussi particulièrement bien, lui qui a déjà fait trembler les filets à 15 reprises dans la plus prestigieuses des compétitions européennes. Et on se rappelle tous de son doublé dans le temps additionnel l’an dernier, en demies également, pour permettre aux Madrilènes d’égaliser, puis de remporter ce match retour face aux Cityzens et passer en finale. Il est en forme, il connaît bien Manchester City et brille dans les gros matchs ; c’est une évidence, le Brésilien a toutes les cartes en main pour faire très mal à la défense de Pep Guardiola.

