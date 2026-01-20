Le FC Barcelone veut jouer un sale tour au PSG pour Dro Fernandez

Depuis plusieurs jours, c’est le transfert dont tout le monde parle en Catalogne. En effet, à en croire de nombreuses sources concordantes depuis plusieurs semaines, Dro Fernandez est bien parti pour aller au PSG cet hiver. Comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques jours, un accord existe même entre le joueur et le Paris Saint-Germain. Un recrutement malin pour le club de la capitale qui recrute un talent de la Masia à un prix avantageux. Car oui, si le milieu offensif arrive à Paris, c’est contre un montant de six millions d’euros, qui correspond à la clause de libération jointe à son contrat.

La suite après cette publicité

Apparu à quatre reprises cette saison en Liga, le joueur offensif avait montré de vraies qualités qui pouvaient lui permettre d’être présent sur le long terme dans le groupe d’Hansi Flick. Finalement, malade de ce départ programmé, le coach allemand a pris la décision de bannir Dro du groupe professionnel ces dernières heures selon plusieurs sources espagnoles. Une décision forte qui contraste avec la volonté du FC Barcelone. En effet, enclin à perdre son joueur, les Blaugranas veulent néanmoins jouer un dernier mauvais tour au PSG pour éviter même désillusion que la vente d’Ousmane Dembélé à l’été 2023 contre 50 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone veut faire payer plus au PSG

En effet, ce départ a visiblement traumatisé les dirigeants catalans, qui, à en croire Sport, veulent élaborer un stratagème pernicieux pour pousser le PSG à payer plus pour s’offrir Dro Fernandez. En effet, selon le média catalan, au sein du club, certains pensent que l’opération n’est pas encore close et qu’il est temps d’accélérer les négociations pour tenter d’améliorer les conditions de départ de Dro via un nouveau contrat. En d’autres termes, éviter son départ via la clause de résiliation de 6 millions d’euros et sceller son départ avec un transfert à la somme plus juteuse.

D’après le média catalan, le joueur et le club se sont accordés sur une ultime phase de négociation cette semaine et le Barça entend bien profiter de cette période pour éviter le départ du joueur de 18 ans contre 6 millions d’euros. Un souhait exprimé clairement à l’entourage du joueur. Les Blaugranas espèrent également que Dro se montrera docile dans les négociations en guise de respect par rapport aux années passées au sein de la Masia. Le club de Barcelone souhaiterait au minimum 10 millions d’euros pour libérer l’un de ses joueurs les plus prometteurs.