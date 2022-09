Nantes-PSG : la réaction à chaud de Nuno Mendes

Le Paris Saint-Germain s'est adjugé ce samedi soir sa cinquième victoire en six rencontres en s'imposant largement sur la pelouse du FC Nantes (3-0). En plus du doublé de Kylian Mbappé, le latéral gauche portugais s'est réjoui de cette victoire face au dernier vainqueur de la Coupe de France, espérant que les siens continuent sur cette lancée à quelques jours de son entrée en lice en Ligue des Champions.

«Je suis très content, c'était un très bon match de l'équipe. Ça a été un match très difficile, mais nous avons réussi à faire un bon match, à marquer, nous avons contrôlé le match du début à la fin. La C1 ? C'est normal, c'est la Champions League. Tout le monde attend ça, nous devons répondre présent avec la victoire. Nous sommes en très grande forme, il ne faut pas se relâcher et contrôler les matchs, si jamais on se relâche, on risque de perdre le match», a-t-il déclaré au micro de Canal +.