Brésil : 53 cartons rouges distribués dans un même match !

Une rencontre de football chez les jeunes a complètement dégénéré au Brésil, donnant lieu à une scène aussi incroyable que chaotique. Dimanche, lors de la demi-finale aller de deuxième division du championnat U20 de l’État du Minas Gerais, opposant Uberlândia à Mamoré, pas moins de 53 personnes ont été expulsées à la suite d’une bagarre générale. Un chiffre inédit qui dépasse largement le précédent record de 36 expulsions, établi en Argentine en 2011. Les premiers incidents ont éclaté à la 54e minute, lorsque plusieurs responsables d’Uberlândia ont pénétré sur la pelouse après l’expulsion d’un de leurs joueurs. La rencontre a alors été interrompue pendant 40 minutes avant de reprendre. Mais dans le temps additionnel, alors que Mamoré venait d’inscrire le but du 3-1 à la 99e minute, la célébration du buteur Davi, jugée provocatrice par ses adversaires, a déclenché une immense bagarre. Selon le rapport de l’arbitre Fernando Patrick Drosghic Modesto, 43 joueurs et huit membres des staffs techniques ont reçu un carton rouge, tandis que deux dirigeants d’Uberlândia ont également été exclus, portant le bilan total à 53.

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Les conséquences de cette rencontre ont rapidement dépassé le cadre sportif. Face à l’ampleur des sanctions, Mamoré ne disposait plus suffisamment de joueurs éligibles pour disputer la demi-finale retour, initialement prévue le dimanche 8 novembre. Dans un communiqué publié mercredi, Uberlândia a donc annoncé renoncer à cette rencontre, invoquant un « geste de fair-play », et reconnaître la qualification de Mamoré pour la finale. Le club disputera de son côté le match pour la troisième place et assure avoir déjà pris des mesures disciplinaires internes contre les personnes impliquées. L’affaire pourrait également avoir des suites judiciaires. L’arbitre a indiqué avoir déposé plainte auprès de la police pour menaces et insultes, tandis que des dégradations auraient été commises dans les vestiaires par des membres de Mamoré après le coup de sifflet final.