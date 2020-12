Serie A : la Fiorentina cartonne la Juventus

Troisième du classement de Serie A au coup d’envoi, la Juventus accueillait une Fiorentina très mal en point (16e). Pour les hommes d’Andrea Pirlo, la victoire était plus qu’impérative. plus tôt dans la soirée, la justice italienne a ordonné que la rencontre face au Napoli soit rejouée. Troisième avec quatre point de retard sur l’AC Milan, la Vieille Dame ne devait donc pas perdre de points en route étant donné que les trois unités glanées sur tapis vert face aux Partenopei vont lui être retirées. Mais le début de match a été un véritable enfer pour les Bianconeri. Vlahovic a ouvert le score dès la troisième minute, avant que Cuadrado ne se fasse expulser à la 18e minute après un tacle dangereux sur Castrovilli.

En deuxième période, les Piémontais ont poussé pour revenir au score. Cristiano Ronaldo a bien cru marquer, mais son but a été refusé pour hors-jeu. Au fil des minutes, la tension devenait de plus en plus palpable chez les Turinois qui ont réclamé deux penalties. Sous pression, ils se sont finalement effondrés en cinq minutes sur un but contre son camp d’Alex Sandro (76e) et un but de Martin Caceres (81e). 0-3 à l’Allianz Stadium, soirée cauchemardesque pour la Juve. Une grosse défaite (la première de la saison en Serie A), les trois points acquis face au Napoli retirés et donc une équipe qui glisse à la quatrième place avec 24 unités. La Viola remonte d’un rang (14e).

