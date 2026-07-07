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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : la réaction de Lionel Messi après la folle remontada de l’Argentine

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Argentine 3-2 Égypte
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L’Argentine a réalisé un miracle pour se qualifier pour les quarts de finale. Menée 2-0 par l’Égypte, l’Albiceleste a su l’emporter 3 buts à 2. Et si les Pharaons crient au scandale, Lionel Messi, très ému après la rencontre, n’a pas caché sa joie.

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«Je suis heureux que nous ayons décroché notre qualification, et surtout de la manière dont nous l’avons fait. La situation était devenue difficile à 0-2. C’était très émouvant de renverser la situation une nouvelle fois. Nous avons encore beaucoup souffert, mais c’est la Coupe du Monde et tout est très serré. Ce fut un soulagement pour tout le monde, vu la façon dont le match s’est déroulé. Ce n’est pas facile de remonter un 0-2, mais ce groupe n’abandonne jamais. Nous avons eu la chance que Cuti (Romero) marque rapidement, ce qui nous a laissé encore un peu de temps. Ce que l’équipe a accompli aujourd’hui est incroyable. Je suis très heureux que les supporters puissent continuer à se réjouir de cette qualification et de ce que nous faisons», a-t-il confié en zone mixte.

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