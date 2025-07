Bayern Munich : les premiers mots de Luis Díaz

Le Bayern Munich a officialisé la signature de Luis Díaz ce mercredi 30 juillet, l’ailier colombien débarque en provenance du Liverpool, le Colombien s’est engagé jusqu’en 2029 et portera le numéro 14. « Je suis très heureux, cela signifie beaucoup pour moi de faire partie du FC Bayern, c’est l’un des plus grands clubs du monde. Je veux aider ma nouvelle équipe avec ma manière de jouer au football et ma personnalité. Mon objectif est de gagner tous les titres possibles, et pour cela, nous allons travailler chaque jour en tant qu’équipe », a-t-il déclaré lors de son arrivée.

Luis Díaz a débuté sa carrière professionnelle en Colombie avant de briller au FC Porto, où il a remporté plusieurs titres. Arrivé à Liverpool en 2022, il a remporté la Premier League, la FA Cup et deux League Cups, inscrivant 41 buts en 148 matchs. International colombien depuis 2018, il compte 64 sélections et a été meilleur buteur de la Copa América 2021. Son arrivée au Bayern promet d’apporter expérience et qualité au club bavarois. C’est un renfort de taille pour le Bayern, qui vient combler le départ de Sané vers Galatasaray.