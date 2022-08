PL : Chelsea s'incline à Southampton, Leeds et Everton dos à dos

On avait le coup d'envoi de la cinquième journée de championnat en Angleterre ce soir. Avec un duel entre Chelsea, qui avait mal commencé sa saison, et les Saints, à Southampton. Et la formation de Thomas Tuchel s'est inclinée sur le score de 2-1. Si Raheem Sterling avait donné l'avantage aux Londoniens, la pépite belge Roméo Lavia a vite égalisé. Puis, juste avant la pause, Adam Armstrong a mis son équipe devant. Les Blues n'ont plus réussi à revenir dans la partie et les deux équipes totalisent sept points, les Saints pointant à la septième place et les Londoniens à la huitième.

On notera aussi le nul entre Crystal Palace et Brentford (1-1), alors que Fulham confirme son bon début de saison avec un succès 2-1 contre Brighton. Dans le dernier match de la soirée, Leeds et Everton n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul 1-1 qui permet tout de même aux premiers cités d'être provisoirement cinquièmes.

Retrouvez le classement de la Premier League ici.