Zinédine Zidane fait de Dembélé son patron, l’Espagne n’en finit plus de traumatiser l’Europe

Dembélé, le nouveau patron des Bleus

En l’absence de Kylian Mbappé qui a dû quitter le rassemblement en raison de sa blessure contractée contre la Turquie, Ousmane Dembélé va prendre le brassard de capitaine et le pouvoir. Si l’on pouvait se poser la question sur la place occupée par Dembélé dans cette équipe de France new look, on a eu une première réponse vendredi soir. Le Ballon d’Or a joué en numéro 9, son poste en club, alors que Kylian Mbappé a été décalé sur le côté gauche. Autre détail important, Dembouz est devenu vice-capitaine, c’est donc lui qui va récupérer le brassard demain soir contre la Belgique. Un nouveau poste en Bleu, mais surtout un nouveau statut. Ousmane Dembélé a pris une dimension internationale avec le PSG, ce qu’on n’a pas encore vu avec la sélection.

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L’Espagne poursuit son carnage en Europe

Les Espagnols se sont imposés 3-2 à Wembley contre l’Angleterre pour cette première journée de Ligue des Nations, au terme d’un match décousu, mais très agréable. Lamine Yamal a ouvert le score au bout de 2 minutes, profitant d’une grosse erreur de Marc Guéhi. L’Angleterre a égalisé grâce à Anthony Gordon et même pris l’avantage avec un nouveau but de Kane. Mais la seconde période a tourné en faveur de l’Espagne, relancée par Alex Baena et de nouveau devant grâce à Mikel Oyarzabal. Harry Kane a manqué un pénalty crucial, suffisant pour offrir un succès de prestige à la Roja qui continue sa série d’invincibilité, cela fait désormais 39 matches de rang sans défaite. Une victoire de prestige, une de plus pour l’Espagne championne du monde qui n’en finit plus d’impressionner. « Une Espagne immortelle », écrit le journal AS, fasciné par la faculté de cette équipe à gagner, peu importe le scénario.

L’Italie encore hantée par sa terrible désillusion

La presse italienne, La Gazzetta dello Sport en tête, est persuadée que l’Italie est meilleure que ça et qu’elle peut mieux faire que cette triste défaite à domicile face à la Belgique. Mais la Squadra Azzurra a fait beaucoup d’erreurs, trop d’erreurs à ce niveau. Sauf que cette équipe est encore touchée mentalement par la 3e Coupe du Monde manquée de suite. « Beaucoup de ces gars ont passé un été difficile, sans allumer la télé pour ne pas voir les matchs de la Coupe du monde ». Frattesi a déclaré cette semaine : «Zenica est encore une plaie ouverte. Je n’ai pas vu un match de Coupe du Monde, pas même la finale. ». Cela en dit long sur l’état mental des joueurs italiens, parce que même si Roberto Mancini vient pour insuffler un nouvel élan, la majeure partie de cette équipe a vécu le dernier traumatisme en Bosnie, de quoi compliquer la tâche du nouveau sélectionneur.