L'OM et le LOSC en passe de perdre leur sponsor principal !

Très mauvaise nouvelle pour l'Olympique de Marseille ou encore le LOSC. Sponsor officiel des deux formations françaises, l'entreprise Cazoo vient, en effet, d'annoncer qu'elle allait, sous peu, se retirer du marché européen. «Cazoo propose de mettre fin à ses activités en Europe continentale pour se concentrer sur le marché principal du Royaume-Uni», précise notamment le communiqué avant d'ajouter.

La suite après cette publicité

«En conséquence, la Société a l’intention d’entamer une liquidation ordonnée de ses activités en Allemagne et en Espagne et est en consultation avec ses représentants du personnel en France et en Italie. Cazoo facilitera une fermeture structurée pour ses clients, employés et fournisseurs et a informé les représentants du personnel et les syndicats concernés sur chaque marché». Reste désormais à connaître l'impact économique de cette décision pour l'OM et le LOSC.