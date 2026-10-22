Hoffenheim - OL : les compositions officielles

Ce jeudi, on dispute la troisième journée de la Ligue Europa avec un duel intéressant entre Hoffenheim et l’Olympique Lyonnais. À domicile, les Allemands s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Oliver Baumann qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Vladimír Coufal, Robin Hranáč, Özan Kabak et Mats Rots en défense. Leon Avdullahu et Alexander Prass composent l’entrejeu avec Andrej Kramaric comme meneur de jeu. Devant, Tim Lemperle est en attaque avec Bambasé Conté et Adam Daghim à ses côtés.

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De leur côté, les Gones s’articulent dans un 4-3-3 avec Dominik Greif dans les cages derrière Steeve Kango, Clinton Mata, Félix Bacher et Ruben Kluivert. Le milieu de terrain est assuré par Noah Nartey, Tanner Tessmann et Mads Bidstrup. Devant, Rémi Himbert est soutenu par Kaïl Boudache et Keito Nakamura.

Les compositions

TSG Hoffenheim :

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Olympique Lyonnais :