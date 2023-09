FC Barcelone : le traitement spécial que prépare Xavi à Lamine Yamal

Le prodige tape à l’œil en ce début de saison. En plus de bluffer tout le monde, Lamine Yamal est désormais attendu au tournant et est un titulaire aux yeux de Xavi depuis plusieurs semaines. Le technicien catalan semble sous le charme du virtuose de 16 ans sur lequel il peut compter dès à présent mais aussi pour les prochaines semaines.

Interrogé sur le néo-international espagnol, Xavi a été très élogieux et compte bichonner son nouveau diamant : «En principe, Lamine est curieux parce qu’il y a trois semaines tu m’as dit que je n’osais pas le mettre et maintenant tu me dis qu’il devrait se reposer. Nous allons prendre soin de lui, le chouchouter et le traiter comme l’un des nôtres, même s’il a 16 ans.»