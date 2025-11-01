Atlético : Antoine Griezmann inscrit son 200e but en Liga contre Séville

Antoine Griezmann continue de marquer l’histoire avec l’Atlético de Madrid. Meilleur buteur de l’histoire du club madrilène, l’ex-international français vient d’inscrire son 200e but en Liga, ce samedi, lors de la victoire des Colchoneros contre le Séville FC (3-0). Trouvé dans l’axe par Thiago Almeida, le natif de Macon s’est remis sur son pied droit avant d’envoyer le ballon au fond des filets d’Odysseas Vlachodimos.

En 541 matchs dans le championnat espagnol, Griezmann a inscrit 137 buts avec l’Atlético en deux passages à Madrid (2009-2014 puis 2021-…), 40 réalisations sous les couleurs de la Real Sociedad (2009-2014) et 22 buts avec le FC Barcelone (2019-2022). Il devient, par la même occasion, le 11e joueur de l’histoire du championnat espagnol à inscrire au moins 200 réalisations.