Ligue des Champions : le cas Mason Greenwood met déjà le feu

La recrue de rêve de Gasperini. Durant une bonne partie de l’été, la presse italienne a publié chaque jour ou presque des articles sur le dossier Mason Greenwood à l’AS Roma. Il faut dire que l’Anglais était la priorité de Gian Piero Gasperini, qui avait même pris le temps d’échanger avec le joueur et de lui exposer son projet. Ce qui avait séduit le principal intéressé, bien décidé à quitter l’Olympique de Marseille. Mais ce dossier a traîné en longueur en raison des soucis financiers de la Louve, dans l’obligation de vendre sous peine de se faire taper sur les doigts par l’UEFA. Et puis tout a basculé quand Fenerbahçe est entré dans la danse. Les Turcs ont proposé un salaire plus important à l’ancien de Manchester United, qui a fini par pencher pour le Fener. Ils ont aussi convaincu l’OM, qui devait vendre pour renflouer ses caisses.

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Une recrue tant désirée par Gasperini

Le 14 juillet, Fenerbahçe a officialisé ce transfert. « Notre club a trouvé un accord avec le club et le joueur, Mason Greenwood, concernant son transfert. Le joueur de 24 ans a signé un contrat de quatre ans. L’indemnité de transfert totale de 39 000 000 € à l’Olympique de Marseille sera versée en trois tranches égales sur trois ans. De plus, la contribution de solidarité, conformément à la réglementation de la FIFA, sera prise en charge par notre club. Nous souhaitons la bienvenue à Mason Greenwood au sein de notre famille et lui souhaitons de nombreux succès et titres avec Fenerbahçe.» Après avoir fait ses adieux à l’OM, le natif de Bradford a ensuite livré ses premières impressions après sa signature. «Ce fut un long processus. Il a fallu du temps pour le finaliser. Je suis très heureux d’être à Fenerbahçe. Je remercie tous ceux qui m’ont accueilli. Je suis prêt et impatient de commencer cette aventure.»

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Il a fallu pourtant se montrer un peu patient. İsmail Kartal, son entraîneur, a souhaité prendre son temps, estimant qu’il n’était pas encore au point physiquement. Sur le banc face au Górnik Zabrze en tour préliminaire de la Ligue des Champions (7 minutes jouées à l’aller, 45 au retour), mais également face à Genclerbirligi en championnat (31 minutes de jeu), il est ensuite monté en puissance, intégrant même le onze de départ. Au final, il a participé pour le moment à 10 matches toutes compétitions confondues, dont 7 en tant que titulaire. Dans le détail, il a été utilisé 4 fois en Süper Lig (3 titularisations, 2 buts et 1 assist) et 6 fois en C1 (4 titularisations, 2 buts et 1 assist). Soit un total de 4 buts et 2 assists toutes compétitions confondues. Mais jeudi soir, il pourrait soigner ses statistiques puisqu’il est annoncé titulaire lors de la première journée de la Ligue des Champions, lui qui a été sanctionné d’un match de suspension avec sursis et d’une amende de 30 000 euros après le match à Lyon.

La Turquie promet l’enfer avec Greenwood

Hasard du calendrier, il retrouvera l’AS Roma, où il avait failli signer. Récemment, Gasperini l’a confirmé. «Je pensais que nous avions résolu nos problèmes avec l’argent que nous avons reçu de la Ligue des Champions. Mais lorsque nous avons essayé de signer Greenwood et Summerville, j’ai réalisé que la situation n’était pas réglée. L’été a été une torture, à revoir constamment les idées de marché et à abandonner des gars enthousiastes à l’idée de venir à Rome pour des raisons de masse salariale.» Finalement, Greenwood sera dans le camp d’en face. Et en Turquie, on ne manque pas d’en parler. «Fenerbahçe vaincra la Roma grâce à Greenwood !», titre Fanatik qui ajoute : «le transfert le plus commenté de Fenerbahçe cet été fut celui de Mason Greenwood. Avant les élections, le candidat à la présidence, Hakan Safi, avait annoncé avoir trouvé un accord avec le joueur vedette sur tous les points, mais il a perdu le scrutin. Aziz Yıldırım, réélu président, recruta alors Greenwood, un joueur très convoité par les supporters.»

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Fanatik poursuit : «il y avait une autre personne qui rêvait d’avoir le joueur anglais dans son équipe : Gian Piero Gasrepini… Mason Greenwood sera un adversaire redoutable et fera tout pour le contrer. En raison de la blessure d’Asensio et de l’indisponibilité de Lukaku, Mason Greenwood sera son adversaire lors du match crucial de jeudi. Il sera l’atout offensif le plus important. Mason Greenwood évoluera soit à son poste habituel sur l’aile droite, soit en soutien de l’attaquant face à la Roma. İsmail Kartal prendra sa décision finale après la dernière séance d’entraînement tactique. Quoi qu’il en soit, quel que soit son poste, le joueur vedette aura toute la latitude pour se déplacer sur le terrain.» FotoMaç assure aussi que Greenwood sera l’atout n°1 des Turcs. «Fenerbahçe, qui vise les trois points à domicile face à la Roma, confiera une mission particulière à Greenwood. La star anglaise devrait évoluer au poste de numéro 10 lors de ce match important.»

En Italie, on n’a pas oublié son transfert manqué

FotoMaç précise : «le staff technique, confiant dans les qualités de tir et de dribble du footballeur de 24 ans, modifiera également la rotation des ailes. Greenwood est destiné à jouer en position libre derrière l’attaquant.» En Italie, on se prépare aussi à croiser la route de l’ancien joueur de l’OM qui a dit non à la Louve. Sport Mediasest indique : «le match contre Fenerbahçe ravivera les souvenirs des Giallorossi qui, en voyant Greenwood sur le terrain, ne pourront s’empêcher de repenser au feuilleton qui a marqué le premier mois du mercato à Trigoria. De son propre aveu, Gasperini était profondément attristé de ne pas signer Greenwood, l’Anglais ayant finalement opté pour l’argent des Turcs plutôt que pour le projet technique des Giallorossi. La Turquie le sait et attise les tensions : « Greenwood va détruire la Roma. Après l’avoir refusée, il va maintenant prouver sa valeur », peut-on lire en première page de Fanatik.»

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SM ajoute : «ces propos attisent les tensions déjà vives avant le match, d’autant plus que la Roma disputera son premier match de Ligue des Champions depuis sept ans, et Fenerbahçe depuis dix-huit ans.» La Gazzetta dello Sport a aussi évoqué ce sujet. «Presque amis, maintenant ennemis. Au moins pour une nuit. Celle qui marque le retour en Ligue des Champions de la Roma et du Fenerbahce. Mais aussi celle où Mason Greenwood affrontera les Giallorossi pour la première fois après un été où tout semblait prêt pour son débarquement dans la capitale (…) Lors d’un appel vidéo nécessaire pour obtenir l’accord final, cependant, le père-agent changea les cartes sur la table grâce à l’offre des Turcs tandis que le joueur, qui avait déjà dit oui à Gasp, resta silencieux. »

L’ex de l’OM est attendu au tournant

La publication au papier rose a conclu : «la demande salariale était plus élevée, trop élevée pour les Romains qui ne pouvaient pas dépasser un certain chiffre afin de ne pas transgresser l’équité financière. L’offre à Marseille, en revanche, était pratiquement identique. La balle était dans le camp de Greenwood : l’argent de Fenerbahce (qui devait être joué pour les préliminaires de la Ligue des champions) ou le projet de Gasperini ? Le choix est revenu à la première option et l’Anglais s’est envolé pour la Turquie où il a immédiatement eu un impact important. Son absence fut certainement un coup dur pour Gasp, qui mentionna également Greenwood lors de la conférence de presse.» Le Corriere dello Sport s’est aussi penché sur le sujet.

«Greenwood aurait pu jouer ce match aux côtés de Dybala et Malen et non en tant qu’adversaire. Gasperini le regardera défiler aujourd’hui – espérant que sa défense pourra au moins limiter son impact – avec le regret qu’avec un joueur comme celui-ci, son club aurait pu relever encore plus la barre, qui sait en jouant le Scudetto. La Roma a été ferme avec l’Anglais tout au long du mois de juin et aujourd’hui elle voudra au moins lui montrer que l’argent (10 millions de salaire par an) dans le football ne fait pas tout. À ce moment-là, qui sait si Mason quittera aussi le terrain avec des regrets.» Greenwood va forcément être attendu au tournant par la Louve, qui n’a pas digéré ce transfert raté. Mais aussi en Turquie, où on espère qu’il va faire très mal ce jeudi soir.