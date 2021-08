Bundesliga : Dortmund cartonne l'Eintracht Francfort grâce à un grand Erling Haaland

Le Borussia Dortmund recevait l’Eintracht Francfort ce samedi au Signal Iduna Park, pour le retour de la Bundesliga. Les deux équipes avaient déjà repris la compétition la semaine dernière en 32es de finale de la Coupe d’Allemagne. Le club de la Ruhr s’était imposé 3-0 sur la pelouse de Wehen-Wiesbaden, club de troisième division allemande, grâce à un triplé d’Erling Haaland. Francfort pour sa part avait été surpris par Mannheim, également pensionnaire de troisième division (2-0). Pour cette rencontre, Marco Rose alignait un 4-2-3-1, avec sa nouvelle recrue Kobel dans les buts. Reus, Haaland et Hazard notamment étaient bien présents. Les joueurs de l’Eintracht étaient eux positionnés en 3-4-2-1. Leur nouvel attaquant Borré était à la pointe de l’attaque. Le jeune Français N’Dicka prenait lui place à gauche de la défense à trois. Dortmund mettait le pied sur le ballon dès le début du match (67 % de possession dans le premier quart d’heure). Reyna venait buter sur Trapp, après avoir profité d’une talonnade de Reus (17e).

Quelques minutes plus tard, le Borussia allait trouver la faille dans la défense adverse. À la suite d’une récupération d’Hazard au niveau de la ligne médiane, Haaland héritait du ballon et se projetait vers l’avant. Le Norvégien accélérait, fixait la défense adverse et décalait intelligemment Reus sur la gauche de la surface, qui trompait le gardien d’une frappe croisée au sol (1-0, 23e). Les hommes de Marco Rose allaient rapidement être rejoints au score. Servit par Barkok, Borré tentait de frapper, mais était devancé par Passlack, qui en voulant intervenir trompait son propre gardien (1-1, 27e). Dortmund allait réagir cinq minutes plus tard. En contre-attaque, Reus trouvait Haaland qui, comme sur le premier but, fixait la défense adverse, avant de décaler Hazard sur la droite. L’international belge frappait fort à ras de terre et donnait l’avantage à son équipe (2-1, 32e). Mais le Borussia ne s’arrêtait pas en si bon chemin et aggravait le score deux minutes plus tard.

Erling Haaland impliqué sur les cinq buts

Après avoir offert deux passes décisives, Haaland allait à son tour trouver le chemin des filets. Une relance approximative de Kobel atterrissait sur Reus dans le rond central, qui transmettait le ballon à l’international norvégien. En un contre un face à Trapp, l’attaquant du BvB ne se faisait pas prier et trompait le gardien allemand d’une frappe précise dans le petit filet (3-1, 34e). Juste avant la mi-temps, le capitaine du club de la Ruhr pensait inscrire un doublé, avant de voir son but refuser par l’assistance vidéo (41e). Visiblement mécontent de la prestation de ses joueurs, l’entraîneur de l’Eintracht effectuait trois changements dès le retour des vestiaires. Ilsanker, Barbok et Kamada laissaient leur place à Lenz, Lindström et Hauge. Il fallait attendre la 47e minute pour voir la première frappe cadrée de Francfort, mais Kobel était sur la trajectoire de la tête de Borré.

Le BvB continuait de pousser et inscrivait un quatrième but. À la suite d’une série de contres favorables, le ballon finissait dans les pieds d’Haaland, Reyna récupérait la frappe ratée du Norvégien et participait lui aussi à la fête (4-1, 58e). Signalé en position de hors-jeu dans un premier temps, la réalisation de l’Américain était finalement validée après l’intervention de l’assistance vidéo. Un scénario qui se répétait un peu plus de dix minutes plus tard. Reus interceptait le ballon au milieu de terrain et lançait Haaland en profondeur, qui inscrivait son deuxième but de la rencontre. Comme pour Reyna, il était signalé hors-jeu, mais la VAR allait une nouvelle fois valider le but, à raison. Francfort réduisait légèrement l’écart en tout fin de rencontre. Hauge était à la réception d’un corner dévié par et poussait le ballon au fond des filets (5-2, 86e). La semaine prochaine, Dortmund se déplacera sur la pelouse de Fribourg. Les joueurs de Francfort quant à eux recevront Augsbourg.

