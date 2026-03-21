Nice-PSG : Claude Puel désabusé par la VAR

Claude Puel et l’OGC Nice ont connu un samedi compliqué face au PSG pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Battus lourdement (0-4), les Aiglons vont devoir encore batailler pour se maintenir dans l’élite. Une rencontre marquée par un penalty concédé à la suite d’une main de Sanson et transformé par Nuno Mendes, au grand désarroi de Puel. Après son coup de gueule à la mi-temps, le technicien de 64 ans en a brièvement remis une couche sur la VAR, mais a surtout évoqué la performance de ses joueurs, auteurs d’une bonne première période selon lui. « On va rester sur du positif par rapport à notre première mi-temps qui était intéressante. Ils ont eu une belle occasion sauvée par Juma Bah sur la ligne, mais je pense qu’on a eu également des situations qu’on aurait pu concrétiser. En tout cas, on a joué notre va-tout et c’était intéressant. C’est toujours préjudiciable de rentrer avec un but juste avant la mi-temps et surtout de cette manière par la suite, on prend ce deuxième but très vite. L’affaire est pratiquement pliée face à cette équipe. Et puis l’expulsion nous achève quoi deuxième mi-temps. Je vais rester sur la première parce que c’était intéressant et je considère qu’on a été à la hauteur de Paris sur cette mi-temps », a-t-il indiqué au micro de Ligue 1+.

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Avant de poursuivre : « je pense qu’on les avait assez bien bougés en première mi-temps et, petit à petit, on a eu vraiment de belles situations sur nos récupérations et même sur nos coups de pieds arrêtés, on a eu des possibilités de scorer. On était dans le match, mais se prendre un tel but, un tel penalty, ça fait très très mal. (…) Il va falloir digérer ces situations-là. Digérer, depuis que je suis arrivé, c’est assez conséquent quand même. On est pas mal sollicité avec la VAR, surtout contre nous. Mais bon, on va faire avec et au moins, on sait ce qui nous attend jusqu’à la fin de saison. »