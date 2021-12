Liga : le Rayo fait tomber l'Espanyol

Après la victoire du Real Madrid contre la Real Sociedad (2-0), la seizième journée de Liga se poursuivait ce dimanche à 14 heures avec une affiche prometteuse entre le Rayo Vallecano (6e, 24 pts) et l'Espanyol Barcelone (9e, 20 pts). Au Campo de fútbol de Vallecas, les Franjirrojos voulaient retrouver le chemin du succès, eux qui restaient sur deux matches nuls consécutifs contre Valence (1-1) puis face au Cd Guijuelo (1-1) en Coupe du Roi. En face, les Blanquiazules avaient pour ambition de confirmer le probant succès obtenu contre la Real Sociedad (1-0) lors de la dernière journée.

Dans une première période relativement équilibrée, les deux formations manquaient, cependant, de justesse technique aux abords de la surface adverse (un seul tir cadré au cours du premier acte) pour véritablement se montrer dangereuses et rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0). Au retour des vestiaires, le Rayo profitait finalement d'une erreur individuelle pour faire la différence. Buteur contre son camp, le malheureux Cabrera permettait aux Franjirrojos d'ouvrir le score (1-0, 54e). Solide dans les dernières minutes de cette rencontre, le Rayo conservait son avantage et signait une courte mais précieuse victoire. Avec ce succès, le Rayo reste 6e mais se rapproche de l'Athlético de Madrid. De son côté, l'Espanyol stagne à la 9e place.

