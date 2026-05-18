Real Madrid : Antonio Rüdiger va prolonger

Au Real Madrid depuis 2022, Antonio Rüdiger s’est imposé comme l’un des tauliers du vestiaire merengue au fil des saisons. Le défenseur aux 182 matchs avec le club madrilène a toutefois connu des derniers mois compliqués entre blessures à répétition, performances en baisse et un comportement plus que limite par moments. En fin de contrat à l’issue de la saison, Rüdiger est finalement sur le point de prolonger pour une saison supplémentaire à Madrid, à en croire les informations du média AS.

La suite après cette publicité

Le quotidien espagnol rapporte par ailleurs que le joueur de 33 ans souhaitait initialement une prolongation de deux ans, mais la politique appliquée par le club de Florentino Pérez quant aux joueurs « âgés » a conduit à cette extension de contrat d’une seule saison. À noter que Rüdiger était notamment courtisé par l’Arabie saoudite.