FC Barcelone : Fermín López a peur de deux joueurs du Real Madrid

À la veille du très attendu Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Fermín López a déjà identifié les deux joueurs madrilènes dont il aimerait se débarrasser. Interrogé par Teledeporte avant cette affiche au sommet de la Liga, le milieu offensif espagnol s’est prêté au jeu en désignant les adversaires qu’il préférerait ne pas affronter. Et son choix s’est rapidement porté sur Thibaut Courtois et Kylian Mbappé, deux éléments incontournables du dispositif madrilène. « Courtois rapporte beaucoup de points, il réalise de très beaux arrêts et Mbappé fait la différence, il marque beaucoup de buts. Si je pouvais, j’enlèverais les deux ! », a lancé le joueur de 23 ans avec humour. Une déclaration amusante, mais qui témoigne également du respect que porte le Barcelonais aux deux stars du Real Madrid, capables de faire basculer une rencontre à elles seules.

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Le choix de Fermín López n’a rien d’anodin. Dans les cages madrilènes, Thibaut Courtois reste l’un des gardiens les plus difficiles à tromper, notamment lors des grandes affiches où ses interventions permettent régulièrement au Real de rester dans le match. De son côté, Kylian Mbappé représente une menace permanente pour les défenses adverses grâce à sa vitesse, ses déplacements et son efficacité devant le but. Deux profils qui pourraient particulièrement compliquer la tâche des hommes d’Hansi Flick, désireux de prendre le dessus sur leur grand rival. Le Barça devra également composer avec plusieurs incertitudes défensives, notamment concernant Jules Koundé, toujours gêné par une entorse à la cheville gauche, tandis qu’Eric Garcia est indisponible en raison d’une blessure musculaire.