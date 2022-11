CdM 2022 : l'arbitre du match d'ouverture est italien

Dans moins de 48 heures, la Coupe du monde 2022 débutera à Al Bayt Stadium de la capitale Doha et verra s'affronter le Qatar, pays hôte de la compétition, et l'Equateur, pour la première rencontre du groupe A (17h heure française). L'occasion pour les Bordeaux de bien débuter leur première participation à un Mondial dans leur histoire.

Pour diriger cette rencontre entre les hommes de Felix Sanchez Bas et Gustavo Alfaro, l'Italie, dont la sélection n'est pas qualifiée pour cette édition, s'invitera à la fête. En effet, c'est l'arbitre italien Daniele Orsato qui officiera pour ce match d'ouverture. L'officiel transalpin a déjà arbitré durant plus de 530 rencontres, parmi elles la finale de la Ligue des champions 2020 entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain (1-0).