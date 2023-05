Mercato : les 25 dossiers brûlants du FC Barcelone !

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone s’apprête à faire face à un été particulièrement animé. Les médias catalans annoncent une vague de départs, et donc une vague d’arrivées, avec Lionel Messi qui semble être la priorité de la direction de Joan Laporta. Il faut dire que si l’attention des journaux barcelonais se concentre quasi exclusivement sur La Pulga, le Barça a plein de dossiers chauds à gérer dans les semaines qui arrivent. Le quotidien Sport fait ainsi le point.

Il y a aujourd’hui 25 dossiers brûlants sur la table des dirigeants. Les premiers cités concernent les prolongations de joueurs. Ousmane Dembélé et Alejandro Baldé sont ainsi les deux premiers sujets délicats que vont devoir affronter les Catalans, même si dans les deux cas, ils se disent plutôt optimistes. Vient un autre casse-tête : l’inscription des nouveaux contrats de joueurs ayant déjà signé. On retrouve là Ronald Araujo, Marcos Alonso, Sergi Roberto et Gavi. Les quatre joueurs ont paraphé un nouveau bail avec le Barça mais les contraintes du fair-play financier font que ces contrats n’ont pas été validés par la Liga.

Du travail de partout

Dans le même registre, il y a ces baisses de salaire à négocier pour avoir plus de marge de manoeuvre pour l’été. Frenkie de Jong, Jordi Alba et Marc-André Ter Stegen sont ainsi les 3 joueurs à qui on va demander de faire un effort, et les négociations s’annoncent logiquement compliquées. Ensuite, les prêtés. Le Barça a ainsi bon nombre de joueurs en prêt qui n’ont pas forcément leur place dans l’effectif l’an prochain, et avec qui il va falloir prendre des décisions. On retrouve dans le lot des joueurs comme Dest, Nico Gonzalez, Abde, Clément Lenglet ou Samuel Umtiti.

Enfin, les dossiers des joueurs que le club veut vendre. Ansu Fati, Franck Kessié, Ferran Torres et Raphinha sont ainsi les joueurs qui ont le plus de chances d’être vendus pour remplir les caisses du club et accélérer ou aider la conclusion de certains dossiers mercato. Dans ces derniers, on retrouve donc Lionel Messi, mais aussi Ruben Neves, Vitor Roque, Aubameyang, Cancelo, Iñigo Martínez et Iñigo Martínez. L’été va être plus chaud que d’habitude du côté du Camp Nou…