PSG : Neymar rêve toujours plus grand en Ligue des Champions

L'été dernier, le Paris Saint-Germain n'était pas loin d'atteindre son objectif, à savoir remporter l'UEFA Champions League. Mais les Parisiens ont échoué en finale face au Bayern Munich. Une finale que Neymar espère bien jouer à nouveau prochainement comme il l'a avoué au Daily Mail.

La suite après cette publicité

«Je veux gagner la Ligue des Champions avec le PSG et la Coupe du Monde avec l’équipe du Brésil. Je sais ce que c’est de gagner une Ligue des Champions (il l'a remporté avec le Barça en 2015) et je suis sûr que j’atteindrai une nouvelle fois la finale avec le PSG.» Motivé comme jamais, la star auriverde veut rêver encore plus grand avec Paris. Pour cela, il faudra notamment passer l'obstacle Barça en 1/8e de finale.