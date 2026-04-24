Ligue 1 : Nantes, Auxerre, Nice, Le Havre… la course au maintien s’annonce complètement folle

Deux descentes directes, un barragiste et six clubs concernés par la course au maintien. Si la lutte pour l’Europe va clairement animer la fin de cet exercice 2025-2026 en haut de tableau, la guerre risque également de faire rage pour les écuries cherchant à sauver leur peau dans l’élite du football français. Pour rappel, Metz, Nantes, Auxerre, Nice, Le Havre et dans une moindre mesure Angers sont les dernières formations qui pourraient descendre en Ligue 2. 12e avec 37 unités - soit 12 de plus que l’actuel barragiste - Brest a, en effet, assuré sa place en L1 pour la saison prochaine. Pour le reste, rien n’est encore acté…

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Alors oui, une tendance se dégage clairement : à moins d’un miracle, le FC Metz, comptabilisant 15 points et trois petits succès seulement en 30 journées, file tout droit vers la L2. «Notre chemin de croix a débuté dès la saison passée», regrettait d’ailleurs récemment Frédéric Arpinon, directeur sportif des Grenats. En déplacement au Havre lors de la 31e journée avant d’accueillir Monaco, Lorient et de se rendre à Nice, les Messins n’ont plus grand espoir. Ce qui n’est pas le cas des autres clubs engagés dans ce sprint final. Logiquement défait par le PSG, mercredi dernier, le FC Nantes reste, à ce titre, toujours en course malgré cinq longueurs de retard sur le barragiste auxerrois.

Une bataille à trois se dessine

Pour espérer arracher ce match décisif face à un pensionnaire de l’échelon inférieur, les Canaris devront gérer au mieux cette dernière ligne droite mais le calendrier s’annonce plus que chargé… Au programme ? Deux déplacements très compliqués face à Rennes puis contre Lens avant de terminer ce championnat par la réception de Toulouse. Entre-temps, les hommes de Vahid Halilhodzic accueilleront l’Olympique de Marseille… on a connu plus simple. Concernant Auxerre, il faudra également se battre pour préserver, à minima, cette 16e place. Une mission qui débutera, dès ce week-end, par un voyage au Groupama Stadium pour défier l’OL, troisième du classement.

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La suite ? Les réceptions d’Angers et Nice et un ultime rendez-vous face au LOSC. Quatre longueurs devant l’AJA, Nice reste, plus que jamais, concerné par cette bataille finale. Si les Aiglons, forts de 29 points, ont certes la faveur des pronostics, il faudra assurer l’essentiel en prenant quelques points lors des quatre dernières journées (déplacement à Marseille et Auxerre, réception de Lens et Metz). Une ambition commune à celle du Havre (14e avec 30 points et qui défiera Metz, Lille, Marseille, Lorient) et Angers (13e avec 34 points et qui défiera Paris, Auxerre, Strasbourg, Brest). Une chose est sûre, ce sprint final s’annonce irrespirable.

La lutte pour le maintien en chiffres