Jérôme Rothen veut voir les plus grandes stars du football mondial se mobiliser contre Gianni Infantino. Alors que le président de la FIFA briguera un nouveau mandat lors de l’élection prévue le 18 mars prochain à Rabat, au Maroc, l’ancien international français estime que les joueurs doivent prendre leurs responsabilités pour provoquer un changement à la tête de l’instance. Dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, il a appelé Kylian Mbappé, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo à prendre la tête d’un mouvement de contestation, allant jusqu’à envisager une grève générale. « Gianni Infantino ne va pas être renversé par Jérôme Rothen. Mais en haut, tu as tous les grands joueurs, qui représentent le football international. Peut-être que je me trompe. Mais la mobilisation doit partir d’eux. Le football appartient aux footballeurs », a-t-il déclaré mercredi. Pour le consultant, l’influence des grandes figures du football pourrait permettre d’entraîner l’ensemble des joueurs dans une mobilisation collective.

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Jérôme Rothen a ensuite directement mis en cause la gestion de Gianni Infantino, qu’il accuse de privilégier les intérêts économiques au détriment des footballeurs. « Ils savent qu’Infantino n’est là que pour le business et qu’il prend du fric sur leur dos. C’est inadmissible. La santé du foot est en danger », a-t-il lancé, avant de proposer une solution radicale : « La première chose, c’est arrêter de jouer. C’est la seule solution. Fais grève pendant 15 jours, tu verras s’ils ne virent pas Infantino ! » Ces déclarations interviennent dans un contexte de concurrence pour la présidence de la FIFA. En poste depuis février 2016, Gianni Infantino devra notamment faire face à Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, qui a annoncé sa candidature avec l’ambition de rassembler les fédérations souhaitant une nouvelle direction. Le Japonais Kozo Tashima s’est également porté candidat et a exprimé son souhait d’échanger avec le dirigeant français, laissant entrevoir la possibilité d’un rapprochement entre les opposants au président sortant.