Nice : Sofiane Diop sort sur blessure contre le PSG

Voilà une bien mauvaise nouvelle pour le milieu offensif marocain et l’OGC Nice. Auteur d’un très bon début de saison avec les Aiglons, Sofiane Diop s’est affirmé comme le leader technique des hommes de Franck Haise avec six buts et une passe décisive en dix apparitions dans l’élite. Pourtant, le coach niçois décidait de laisser son atout majeur sur le banc ce samedi face au PSG.

La suite après cette publicité

Entré en jeu en seconde période pour faire la différence, le natif de Tours a pourtant fait face à une terrible désillusion. Gêné par de nombreux pépins physiques ces dernières saisons, Diop a rechuté ce samedi et est sorti à la 72e minute après être rentré à la mi-temps. Une mauvaise nouvelle pour le joueur de 25 ans à quelques jours du rassemblement de novembre avec le Maroc.