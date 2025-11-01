Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue 1

Nice : Sofiane Diop sort sur blessure contre le PSG

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Sofiane Diop (Nice) @Maxppp
PSG 1-0 Nice

Voilà une bien mauvaise nouvelle pour le milieu offensif marocain et l’OGC Nice. Auteur d’un très bon début de saison avec les Aiglons, Sofiane Diop s’est affirmé comme le leader technique des hommes de Franck Haise avec six buts et une passe décisive en dix apparitions dans l’élite. Pourtant, le coach niçois décidait de laisser son atout majeur sur le banc ce samedi face au PSG.

La suite après cette publicité

Entré en jeu en seconde période pour faire la différence, le natif de Tours a pourtant fait face à une terrible désillusion. Gêné par de nombreux pépins physiques ces dernières saisons, Diop a rechuté ce samedi et est sorti à la 72e minute après être rentré à la mi-temps. Une mauvaise nouvelle pour le joueur de 25 ans à quelques jours du rassemblement de novembre avec le Maroc.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nice
Sofiane Diop

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nice Logo OGC Nice
Sofiane Diop Sofiane Diop
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier