Jamie Carragher promet l’enfer à Tottenham et Roberto De Zerbi

Pour sa première sur le banc de Tottenham, Roberto De Zerbi n’a rien pu faire et les Spurs ont une nouvelle fois chuté, cette fois-ci contre Sunderland. Désormais 18e de Premier League, le club londonien se retrouve plus que jamais en danger. Interrogé après le nouveau revers de Tottenham, Jamie Carragher a d’ailleurs avoué qu’il ne voyait pas comment les troupes de RDZ allaient pouvoir éviter la relégation…

La suite après cette publicité

« Je n’arrive pas à y croire. Tottenham semble sur le point de s’effondrer. Les autres équipes ont quelque chose de bon pour elles. Un point sur 24. Quand on regarde les matchs, on pense que c’est un bon match pour Tottenham mais ils sont affreux. Pensez-vous que Tottenham ira chez les Wolves, derniers du championnat, et gagnera ? Aucune chance », a ainsi déclaré Carragher sur Sky Sports…