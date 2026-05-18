Real Madrid : Kylian Mbappé réagit au départ de Dani Carvajal

Ce lundi, le Real Madrid a officialisé le futur départ de son capitaine Dani Carvajal. À 34 ans et après avoir notamment remporté 6 Ligues des Champions, le latéral droit espagnol ne sera pas prolongé et s’en ira cet été, au terme de son contrat.

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Un départ qui a provoqué une vague de réactions de la part de plusieurs joueurs de la Casa Blanca, dont Kylian Mbappé. « Merci pour tout ce que tu as fait ici et bonne chance pour la suite capi », a posté le numéro 10 merengue dans une story publiée sur son compte Instagram.