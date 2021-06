Le PSG devrait perdre un nouveau jeune du centre

Ces derniers temps, la stratégie des jeunes au PSG questionne. Le club de la capitale peine à garder les meilleurs joueurs du centre. Ces derniers préfèrent signer leur premier contrat pro ailleurs ou s’en aller rapidement souvent en raison du faible de temps promis à Paris. Ce pourrait bien être le cas du jeune milieu Maxen Kapo.

Selon nos informations, les négociations patinent entre le PSG et Maxen Kapo pour une prolongation. Le milieu de terrain défensif de 20 ans se rapproche d'un départ. Il pourrait débarquer rapidement du côté de la Suisse et plus précisément de Lausanne Sport.