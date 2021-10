Alexis Flips, la nouvelle promesse du Stade de Reims

Comme nous vous l'expliquions il y a peu sur Foot Mercato, l'âge importe peu au Stade de Reims. Une politique bénéfique à de nombreux jeunes joueurs du club champenois comme Nathanaël Mbuku (19 ans), El Bilal Touré (19 ans) ou encore Hugo Ekitike (19 ans). Depuis le début de la saison, l'un des jeunes les plus en vue côté rémois demeure Alexis Flips (21 ans), auteur d'un excellent départ dans cet exercice 2021-2022 en Ligue 1. Formé à Lille et transféré à Reims à l'été 2020 après une saison 19-20 passée en prêt à Ajaccio en Ligue 2, le milieu excentré n'aura pas mis longtemps à être promu de la réserve à l'équipe pro du côté d'Auguste Delaune.

David Guion, alors entraîneur de Reims, décide ainsi de lui donner sa chance sur la pelouse de Nîmes le 2 mai dernier, à l'occasion de la 35ème journée de L1 édition 20-21. Un choix payant, car ce soir-là, il trouve le chemin des filets pour sa première apparition en première division, et ce, en l'espace de 17 minutes de jeu seulement permettant aux siens de repartir avec un point des Costières (2-2). « J'aime bien son culot, à travers ce qu'il montre à l'entraînement. J'avais même hésité à le faire jouer d'entrée parce qu'il nous montre de belles choses. Je savais qu'avec sa prise de risque, il était capable de tenter des gestes », expliquait l'ex-coach du SDR en conférence de presse.

Les Bleuets comme prochaine étape ?

S'il a enchaîné avec 24 minutes contre Monaco (0-1, J36) l'an passé, ce n'est que sous la houlette d'Oscar Garcia cette saison que l'audacieux Alexis Flips explose. Avec 1 but, inscrit face au LOSC à Pierre-Mauroy, le 22 août dernier (1-2), et 3 passes décisives en 6 apparitions en championnat, il se distingue aussi par ses stats intéressantes et prouve que malgré son jeune âge, il sait se rendre décisif. Celui qui a notamment croisé la route de Lionel Messi lors de la venue du PSG à Reims le 29 août (0-2) a connu sa première titularisation en Ligue 1 de sa jeune carrière le 1er octobre, à Lens (0-2), avant d'en aligner une 2ème contre Brest (1-1) puis une 3ème face à Troyes (1-2).

Capable d'évoluer sur l'aile droite comme à gauche, le natif de Villeneuve-d'Ascq désire pour autant rester le même malgré son changement de statut. « Quand j'entre sur le terrain, je joue comme si j'étais chez moi, je pense à moi, je joue, je m'amuse, je prends du plaisir », déclarait-il ainsi en conférence de presse après la victoire contre Nantes (3-1), le 26 septembre dernier. Et ce alors que l'ancien Lillois, qui a déjà participé au Mondial U17 aux côtés de Maxence Caqueret ou encore Amine Gouiri, et à l'Euro U19, se rapproche de l'équipe de France Espoirs.

Selon nos informations, un membre de la délégation des Bleuets est même venu observer Alexis Flips ce dimanche, face à l'ESTAC Troyes (1-2) en Ligue 1. Pisté par Bournemouth (Championship) et le Deportivo Alavés (Liga) lors du dernier mercato estival, comme nous vous le révélions le 30 août dernier, le footballeur faisant partie de la génération 2000 n'a pas bougé de la Marne. Car, bien conscient du fort potentiel de son numéro 12, le Stade de Reims compte sur lui pour l'avenir.