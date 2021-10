Liga : pas de vainqueur entre l'Athletic et l'Espanyol

En forme en ce moment en Liga, l'Athletic accueillait un rival également sur une bonne dynamique, l'Espanyol. Un duel assez équilibré entre équipes présentées comme candidates pour l'Europa League qui s'est conclu sur un score de 1-1.

Si Raul de Tomas a ouvert le score sur penalty peu après la demi-heure de jeu, Iñaki Williams a égalisé au retour des vestiaires. Le score n'a plus bougé, et ce point permet à l'Athletic de passer septième, pendant que l'Espanyol grappille aussi une place et est maintenant dixième.

