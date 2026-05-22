Le PSG remporte la Gambardella au terme d’une finale spectaculaire !

Qui pour succéder au Stade Rennais, vainqueur l’an passé de Dijon ? Le PSG et Montpellier se disputaient cette nouvelle finale de Coupe Gambardella au Stade de France, en lever de rideau de la finale de Coupe de France opposant Lens à Nice (21h). Finalistes de la Youth League, les U18 Parisiens partaient avec la pancarte de favoris, eux qui n’ont plus remporté la compétition depuis 1991 ! La tendance s’est confirmée dès le début de cette finale. Après une première opportunité pour Jeangeal (7e), Younes Idder ouvrait le score dès la (1-0, 12e). La joie fut de courte durée, car dans la foulée, Noah Vidal égalisait (1-1, 18e), alors qu’Elijah Ly avait eu la balle du break dans les pieds quelques instants auparavant. Le MHSC a même pris l’avantage sur ce magnifique contre conclu par Thiland-Hérard (1-2, 22e), mettant son équipe sur orbite pour un 4e succès dans cette compétition (après 1996, 2009 et 2017).

La suite après cette publicité

Désormais mené au score, le PSG repartait de l’avant et finissait par être récompensé avant la pause. S’il a manqué une grosse opportunité précédemment (30e), Jangeal marquait d’une belle frappe sèche au premier poteau (2-2, 40e). Ayari aurait même pu redonner l’avantage au club de la capitale (45e) avant le retour aux vestiaires. Un autre tournant a eu lieu dans cette finale après l’heure de jeu. Au duel avec le Montpellierain Megnan-Pavé, Coulibaly déséquilibrait l’attaquant devant la surface en position de dernier défenseur. L’arbitre sortait le carton rouge à destination… de David Boly (64e). La faute était déjà litigieuse, l’expulsion du mauvais joueur ajoutait encore un peu plus d’incompréhension à la situation. Malgré sa supériorité numérique, la Paillade n’en profitait pas. Pire encore, dans les dernières secondes, Tognarelli accrochait Mounguenge dans la surface. Jangeal ne tremblait pas et transformait son penalty (3-2, 90e+6) pour offrir le trophée au PSG au terme d’une finale très disputée.