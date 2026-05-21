Arsenal se lance sur un Français à 92 M€

Les supporters d’Arsenal tiennent leur revanche. Durant des années, ils ont été moqués car leur club n’arrivait plus à remporter la Premier League. Mercredi, les Gunners de Mikel Arteta ont mis un terme à 22 années de souffrance, bien aidés par le match nul de Manchester City à Bournemouth (1-1). Les pensionnaires de l’Emirates Stadium ont ensuite fêté ce titre jusqu’au petit matin. Ils espèrent en remporter un autre le 30 mai prochain à Budapest face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Une mission difficile, mais pas impossible.

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Ce jeudi, les Londoniens vont se remettre au travail pour préparer leur dernier match de championnat face à Crystal Palace avant d’enchaîner avec la préparation du choc face aux troupes de Luis Enrique. Une rencontre qui est dans leur tête. D’ailleurs, ils vont s’exprimer sur le sujet aujourd’hui à l’occasion du media day organisé par l’UEFA avant la finale de la C1. Ensuite, il sera temps de fêter le ou les titres avec les supporters lors d’une parade organisée le 31 mai à Londres. Puis, de nombreux joueurs partiront en sélection pour participer à la Coupe du Monde. Les autres profiteront d’un peu de repos.

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Arsenal est prêt à faire sauter la banque

De son côté, Mikel Arteta et les dirigeants seront déjà au travail pour préparer la suite. Outre le dossier de la prolongation du coach, il sera question du recrutement. Ce jeudi, le Daily Mail fait un point sur la priorité des Gunners. Ces derniers veulent recruter un ailier gauche. Un nom ressort du chapeau et des discussions : celui d’Eli Kroupi Junior. Ce n’est pas la première fois que le Français est lié à Arsenal. Mais cette piste se confirme sérieusement. Il faut dire que le joueur de Bournemouth, nommé pour le titre de meilleur jeune joueur du championnat anglais cette saison, a fait forte impression. Utilisé à 34 reprises cette saison, le joueur de 19 ans a marqué 13 buts. Ses qualités et sa polyvalence n’ont pas échappé aux Gunners.

Le Daily Mail évoque un prix de 92 M€ pour l’ancien joueur de Lorient. Les Londoniens sont confiants, eux qui auront une belle enveloppe pour recruter cet été entre l’argent récolté grâce à la Premier League et les sommes gagnées grâce à la Ligue des Champions. Le média anglais parle déjà de 143 M€ glanés avec la C1, sans compter l’argent que rapporterait une victoire finale et les primes versées par les sponsors des Gunners. Arsenal aura donc les moyens de ses ambitions. Il reste à savoir si les Cherries, qui ont assuré qu’ils ne laisseraient pas partir Kroupi Junior même pour 100 M€, seront solides sur leurs appuis. Arsenal, qui est concurrencé sur ce dossier par le PSG et le Barça, ne devrait pas monter aussi haut pour le joueur mais risque de formuler une offre conséquente. Affaire à suivre…