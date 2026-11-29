Décidément, GTA 6 fait tourner des têtes, même dans le football. Alors que le jeu est sorti depuis plus d’une semaine, ce dernier fait déjà l’unanimité et tout le monde affirme qu’il s’agit déjà de l’un des plus grands jeux vidéos de l’histoire. Les footballeurs, grands consommateurs de ces divertissements vidéoludiques n’y échappent pas.

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Visiblement grand adepte de la console, Marcus Thuram s’est même fendu d’une célébration surprenante hier. Buteur avec l’Inter Milan lors de la large victoire face au Genoa (4-0), l’attaquant français a fait un L avec ses doigts. Après la rencontre, l’ancien de Guingamp a indiqué en story Instagram que cette célébration était un clin d’œil à Lucia Caminos, l’une des deux protagonistes du jeu. Preuve que Thuram a apprécié le jeu et que ce dernier n’altère pas ses performances pour le moment !