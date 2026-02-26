Eric Chelle lâche ses vérités sur la rumeur OM

Le départ de Roberto De Zerbi a provoqué de sacrés remous à l’OM. Après quelques jours de flottement, c’est finalement Habib Beye qui a été nommé comme nouvel entraîneur du club, lui qui venait tout juste de quitter le Stade Rennais. Un autre nom est souvent revenu, c’est celui d’Éric Chelle. Toujours sous contrat avec le Nigéria, celui qui a emmené le Super Eagles jusqu’à la 3e place de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, le sélectionneur confirme qu’il a bel et bien souhaité évoluer dans sa carrière mais n’a jamais eu de contact direct avec les dirigeants phocéens. Natif de la région, l’ancien défenseur a profité d’un entretien avec le podcast Histoires de foot pour livrer sa version des faits.

«Je n’ai eu aucun contact avec les dirigeants de l’OM, affirme-t-il d’emblée. J’ai signé avec une agence dans le but d’évoluer et de grandir en tant qu’entraîneur. Mes agents ont décidé de sonder certains clubs en Europe et particulièrement en France. À ce moment-là, l’OM cherchait un entraîneur. Mon agence a contacté le club pour me proposer. On n’a rien fait de plus. Short-list pas short-list, je n’ai eu aucun contact. Après, il faut demander à mon agent si j’étais dans une liste ou non. Comme je suis de la région, je discute avec quelques amis qui me demandent si ça me plairait. Je suis supporter de l’OM et si on me demande si j’aimerais ça, bien sûr. Mais en aucun cas, je n’ai demandé à ce qu’on communique là-dessus. Avec les réseaux sociaux, ça a pris de l’ampleur».