Les supporters du RC Lens détruisent le PSG dans un communiqué incendiaire !

C’est la polémique du moment dans le football français. Samedi 11 avril, le PSG doit se déplacer à Lens pour ce duel décisif pour le titre de Ligue 1. Seulement, cette confrontation tombe entre les deux matchs de quarts de final de Ligue des Champions des Parisiens face à Liverpool, programmés le 8 et 14 avril. Le club de la capitale a demandé à la LFP le report de ce choc au sommet, afin de pouvoir se reposer entre les deux matchs contre les Reds, comme ce fut le cas pour le match PSG-Nantes qui tombait entre les deux rencontres face à Chelsea.

La suite après cette publicité

Dans un communiqué publié lundi, le RC Lens s’est opposé à cette demande : « il nous apparaît en effet qu’un sentiment préoccupant tend à s’installer : celui d’un championnat de France progressivement relégué au rang de variable d’ajustement au gré des impératifs européens de certains. Une conception singulière de l’équité sportive, dont on peine à trouver l’équivalent dans les autres grandes compétitions continentales. Modifier aujourd’hui la date de cette rencontre reviendrait, pour le Racing Club de Lens, à être privé de compétition pendant 15 jours puis enchainer des matchs tous les trois jours — un rythme qui ne correspond ni à celui défini en début de championnat, ni aux moyens d’un club qui pourrait absorber sans conséquence ce type de contraintes nouvelles. Il serait donc entendu que le dixième budget du championnat devrait s’adapter aux exigences des plus puissants, au nom d’intérêts qui, manifestement, dépasseraient désormais le cadre domestique, lequel a déjà été allégé ces dernières saisons (L1 à 18 clubs, arrêt de la Coupe de la Ligue) ».

Les Lensois s’en prennent au PSG

Seulement, la LFP va devoir prendre une décision et les Sang-et-Or n’auront pas leur mot à dire dans le cas où la Ligue tranche en faveur du PSG. La décision est attendue jeudi, lors du conseil d’administration de la LFP. Et les Red Rigers 1994, groupe de supporters lensois, viennent de publier un communiqué très fort. « Selon que vous serez puissant ou misérable… Hier, nous apprenions une information qui circulait depuis quelques jours : les dirigeants du PSG souhaitent décaler le match RC Lens - Paris SG afin de préparer au mieux le quart de finale retour de Ligue des Champions. Les dirigeants du Racing ont avancé hier tous les arguments nécessaires afin que ce report ne soit pas effectif : calendrier déjà fixé, équité sportive, respect de la compétition et des clubs qui la composent, incohérence du calendrier qui ne ferait jouer à notre club qu’un match entre le 21 mars et le 16 avril, pour ensuite enchaîner des périodes de matchs tous les trois jours », peut-on d’abord lire.

La suite après cette publicité

Comme beaucoup d’autres supporters de clubs de Ligue 1, les Lensois ont constaté que cette décision de reporter des matchs ne se produit nulle part ailleurs, et ils n’hésitent pas à le mettre en avant. « le PSG se dit, se veut être un grand d’Europe. Dans l’ensemble des grands championnats européens, cette demande n’est formulée par aucun des clubs, qui ont pourtant pour bon nombre d’entre eux un palmarès conséquent. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire… Évidemment, nous nous opposons au report de ce match : favoriser l’aventure européenne du PSG, c’est rendre plus difficile la possibilité pour Lens de jouer le titre, puisqu’à ce jour notre club n’est qu’à un point du leader. Lens n’a pas l’effectif suffisant pour maintenir un haut niveau de compétition avec l’aménagement du calendrier proposé, et le parcours en Coupe de France impose déjà une charge supplémentaire de matchs. Ce match de haut de tableau doit être mis à l’honneur, notamment par sa programmation télévisuelle. Un match en semaine ne permettra pas une valorisation du produit Ligue 1 à la télévision ».

« En cette période où le Qatar, propriétaire du PSG et de beIN Sports, saborde les droits télé de la Coupe du Monde, alors que l’ensemble des autres clubs composant le collège de Ligue 1 s’était prononcé pour une diffusion sur Ligue 1+, et où beIN Sports tue la Ligue 2, nous nous opposons à ce qu’une nouvelle fois le pouvoir soit exercé et imposé par un patron de club hors sol, et que l’instance décisionnelle du calendrier, la LFP, ne soit qu’une exécutante bornée et soumise, dévalorisant encore un peu plus le championnat français. Quitte à aménager un calendrier pour favoriser une compétition européenne, le PSG peut saisir l’UEFA et demander un report de date. Nous, supporters du Racing, demandons donc aux dirigeants du football français de respecter le championnat et ses clubs, et non pas uniquement son club pilote. NON AU REPORT », conclut le communiqué. Le message est donc plus que clair.