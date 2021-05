Liga : la Real Sociedad chute contre une équipe de Huesca qui se donne de l'air

La 34e journée de Liga voyait le 5e, la Real Sociedad, croiser le fer avec l'avant-dernier Huesca. Et ce sont pourtant les joueurs de l'équipe basée dans la communauté autonome d'Aragon qui ont été les plus entreprenants. Cependant trop brouillons dans le dernier geste, ils ont longtemps manqué de justesse dans le dernier tiers adverse.

Finalement, Sandro Ramirez a arraché la victoire avec un but en fin de match (86e). Avec ce succès 1-0, Huesca recolle à Elche et à Valladolid et double ces deux équipes pour sortir de la zone rouge. La Real Sociedad reste cinquième de son côté.

Le classement de la Liga