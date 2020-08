LdC, OL : Cris croit à l'exploit contre le Bayern Munich

Ancienne gloire de l'Olympique Lyonnais, Cris (43 ans), qui est désormais coach du GOAL FC (Grand Ouest Association Lyonnaise Football Club, ancien MDA) est revenu pour RMC Sport sur la demi-finale de Ligue des Champions qui oppose le Bayern Munich à l'Olympique Lyonnais (rencontre à suivre ce soir à partir de 20h sur notre live commenté). Il y a dix ans, l'ancien défenseur central surnommé alors Le Policier vivait la première demi-finale de C1 des Gones contre ... Le Bayern Munich. Malgré une élimination (1-0 et 3-0 pour les Bavarois), les Rhodaniens avaient alors vécu une épopée. Et Cris pense que l'équipe actuelle peut faire mieux.

Si le Bayern Munich reste favori à ses yeux, l'exploit reste possible ce soir : «sur un match, tout peut arriver, et ça donne l’espoir. Quand on voit le match contre Barcelone, c’est un Bayern qui aime le ballon, qui aime jouer, où il y a des appels partout, reprend l’ancien défenseur. C’est une équipe à laquelle il faut faire attention. Mais c’est jouable. Lyon, en ce moment, ils sont bien organisés, bien dans leur tête. Ça peut le faire. Même aux tirs au but, peu importe… Le plus important, c’est de jouer la finale.» Réponse dans quelques heures. c’est de jouer la finale.»* Réponse dans quelques heures.