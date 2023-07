Josh Wilson-Esbrand prêté à Reims par Manchester City

Suite au départ de Ghislain Konan l’été dernier, le Stade de Reims n’est jamais parvenu à trouver un défenseur gauche solide la saison passée. Chantier prioritaire des pensionnaires du stade Auguste-Delaune cet été, ces derniers ont officialisé ce dimanche l’arrivée de Josh Wilson-Esbrand. Le latéral de 20 ans arrive en prêt en provenance de Manchester City. Entré en jeu avec les Skyblues à deux reprises en Ligue des Champions l’an dernier, le champion d’Europe avait été prêté à Coventry lors de la seconde partie de saison pour un total de 14 apparitions.

En attirant la promesse, Reims frappe donc un grand coup et s’est félicité de la venue du joueur de la génération 2002 en lui dressant un portait flatteur : «Côté jeu, Wilson-Esbrand dispose de la panoplie parfaite du latéral offensif moderne ; rapide contre-attaquant aussi à l’aise dans une défense à 4 qu’en tant que piston dans une défense à 5. L’international U20 anglais peut même évoluer un cran plus haut sur le terrain. De quoi offrir plusieurs possibilités au staff rémois et apporter de la concurrence à des postes stratégiques.» Il portera le numéro 19.

