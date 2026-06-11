Coupe du Monde 2026 : Gilberto Mora, le phénomène de 17 ans qui rend fou le Mexique

Ça y est, la Coupe du Monde va débuter et se tenir pendant un peu plus d’un mois en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis et au Mexique à partir de ce jeudi 11 juin. Pour lancer les débats, les Mexicains affrontent l’Afrique du Sud dans un remake du match d’ouverture de la Coupe du Monde 2010 où les deux équipes s’étaient affrontées. Un match qui nous offrira sûrement l’occasion de voir Gilberto Mora s’illustrer. Plus jeune joueur à être convoqué pour cette compétition à 17 ans, le milieu offensif de Tijuana avait déjà crevé l’écran il y a un an lors de la Gold Cup remportée par le Mexique. Un phénomène qui aurait pu disputer trois Coupes du Monde cette saison.

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Quart de finaliste de la Coupe du Monde U20 en octobre dernier (3 buts et 2 passes décisives en 5 matches), il n’a finalement pas pris part à la Coupe du Monde U17 en novembre, où il était éligible. De la partie pour la Coupe du Monde des grands cette fois-ci, il réalise une saison solide avec Tijuana (6 buts et une offrande en 20 rencontres). Suivi par de nombreuses formations européennes comme le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United et Manchester City, Gilberto Mora a aussi eu une approche de l’Inter Miami. Il pourrait donc être un acteur intéressant durant ce mercato estival, surtout s’il brille lors de ce Mondial.

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Un phénomène de précocité

Valorisé à 10 millions d’euros sur le site Transfermarkt, Gilberto Mora se distingue par sa qualité technique, mais aussi sa mentalité et une grande maturité. Son coach à Tijuana, Sebastián Abreu, n’a pas manqué de le valoriser : « il n’a que 17 ans, mais sa façon de s’entraîner, son mode de vie et sa manière d’aborder les matches ressemblent plutôt à ceux d’un joueur de 25 ou 26 ans. C’est la grande révélation de ces 15 ou 20 dernières années dans le football mexicain. Il me rappelle Álvaro Recoba par sa précocité. » Tellement précoce que s’il marque lors du match d’ouverture contre l’Afrique du Sud, il échouera d’un jour au record de Pelé, plus jeune buteur de l’histoire de la Coupe du Monde. Il deviendra par ailleurs, s’il joue, le sixième plus jeune joueur de l’histoire de la compétition.

Déjà comparé à de grands joueurs d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud comme les Mexicains Benjamín Galindo et Cuauhtémoc Blanco, mais aussi à l’Uruguayen Álvaro Recoba, le principal intéressé entend savourer l’événement que représente un Mondial à domicile : « j’ai toujours rêvé de jouer pour mon équipe nationale en Coupe du Monde. Aujourd’hui, je suis le plus heureux des hommes, car ce rêve est en train de se réaliser. Merci mon Dieu de m’avoir aidé à accomplir mes rêves et merci à toute ma famille, sans qui rien de tout cela n’aurait été possible. Le Mexique mérite de dominer le monde. Et ensemble, nous y arriverons ! En route pour la Coupe ! »