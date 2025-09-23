Ballon d’Or : le petit frère d’Ousmane Dembélé en larmes
@Maxppp
Absent de la cérémonie du Ballon d’Or au Théâtre du Châtelet, Oumar Sy, le petit frère d’Ousmane Dembélé, a tout de même vibré d’émotion en suivant l’événement à la télévision. À l’annonce du sacre de son grand frère, le jeune homme de 18 ans a fondu en larmes, touché par le discours de Dembouz.
Vibes Foot @VibesFoot – 08:08 Voir sur X
La vidéo de sa réaction a été partagée par ce dernier sur Snapchat. Au moment de recevoir son trophée, Dembélé avait tenu à remercier longuement sa famille, et notamment sa mère, pour leur soutien indéfectible depuis le début de sa carrière. À en croire sa réaction, Oumar Sy est sans doute l’un des plus grands fans de son frère.
