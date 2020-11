Belgique : les confidences de Michy Batshuayi sur ses choix de carrière

Mercredi soir lors du match amical qui opposait la Belgique à la Suisse, Michy Batshuayi a offert la victoire aux Diables Rouges en inscrivant un doublé en seconde période après avoir vu Mehmedi ouvrir le score rapidement (2-1). Une belle performance pour celui qui a désormais inscrit 21 buts en 32 matches joués avec sa sélection. Des statistiques impressionnantes qu’il n’a cependant pas en club. Si l’histoire avait plutôt bien commencé pour lui, son départ de l’OM à Chelsea semble l’avoir chamboulé. Dès son arrivée à l'été 2016, l’attaquant a enchaîné les prêts à Dortmund, à Valence, ou encore à Cystal Palace, son club actuel. Une multitude de clubs où il est peu évident pour lui de s’intégrer dans la durée et ainsi lancer une carrière qui ne décolle toujours pas.

L’actuel attaquant des Eagles s’est d’ailleurs confié au micro de RTL Sport Belgique et a avoué avoir fait quelques erreurs durant sa carrière. «Peut-être que j'en ai fait un ou deux en trop. Mais cela n'a pas nui à ma carrière. Mais il y a des petits regrets, des choses que je n'aurais pas faites. On n'a pas le choix, pas le temps, je dois regarder vers l'avant et le combat n'est pas fini. Tout le monde sait que ces dernières saisons, j'ai eu beaucoup de difficultés. Mais tout le monde sait que j'ai des qualités, c'est à moi de les montrer et de réussir à être régulier et stable. Mon objectif est clair, marquer des buts et aider mon équipe», a ainsi conclu le joueur appartenant aux Blues.