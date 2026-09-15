Rennes : Franck Haise se méfie du Sturm Graz

De retour en Europe ce mercredi avec un déplacement sur la pelouse du club autrichien du Sturm Graz, Rennes entend démarrer en beauté. Son coach Franck Haise a toutefois tenu à se montrer prudent. Bien que son équipe performe en ce début de saison avec 10 points obtenus sur 12 en Ligue 1, le technicien passé par Lens et Nice se méfie de l’expérience du club autrichien dans les compétitions européennes. Le Sturm Graz ayant disputé la Ligue des Champions en 2025 et la Ligue Europa en 2026.

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«Sturm Graz est une équipe qui est habituée, depuis un moment, aux compétitions européennes, notamment ici où les matches sont toujours serrés. Elle est capable de se créer beaucoup d’occasions, avec un jeu très vertical, avec beaucoup d’intensité. Et dans une ambiance qui sera très chaude. Il faut avoir un grand respect pour tous nos adversaires et je ne nous considère pas du tout favoris. Mais on a de la qualité, on doit jouer notre football et il faudra savoir passer les moments plus compliqués dans la saison, mais je n’espère pas demain (mercredi). Tous les matches de Coupe d’Europe sont difficiles», a-t-il ainsi confié.