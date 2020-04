Real Madrid : les confidences du coach personnel de Luka Jovic

Cette saison, Luka Jovic a fait parler de lui mais pas forcément de la meilleure des manières. Parti en Serbie, l'attaquant merengue est confiné comme tout le monde. Et visiblement, il met les bouchées doubles selon son coach personnel Bojan Custic. « Luka travaille chez lui trois heures par jour. Une heure tranquille le matin et deux heures plus intenses l’après-midi. Il n’a pas de jour de repos parce qu’il peut se reposer chaque jour. Il est en pleine forme, il se sent bien », a-t-il déclaré dans un entretien accordé au journal AS, avant d’ajouter que Jovic a perdu quelques kilos pendant cette période de confinement.

Physiquement, le Serbe semble donc affûté et prêt à reprendre le chemin de l’entraînement. Mais cette interview a aussi été l’occasion pour le journal madrilène de sonder un proche de l’ancien pensionnaire de l’Eintracht Francfort vis-à-vis de la situation compliquée de l’attaquant à Madrid. Pour rappel, Jovic a coûté 60 M€, mais ne s’est toujours pas fait à son nouveau club. Titulaire à seulement quatre reprises en championnat (en quinze apparitions), Jovic n’a inscrit que deux petits buts. Souvent pointé du doigt, le natif de Bijeljina s’était également fait remarquer en cassant la quatorzaine imposée par la Casa Blanca en mars dernier pour filer chez lui en Serbie.

Pas de quoi le pousser à jeter l’éponge selon Custic. « Il y a beaucoup de joueurs de son équipe qui lui parlent pour l’aider. Il se sent bien. Il va démontrer son vrai potentiel, il faut juste être patient. Il m’a dit qu’il veut triompher au Real Madrid, avoir une grande carrière et que le stade Bernabéu scande son nom. Il est sûr de réussir à Madrid. » Si Custic le dit…