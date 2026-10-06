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Le secret derrière la longévité d’Harry Kane révélé

Par Allan Brevi
1 min.
Harry Kane @Maxppp

À 33 ans, Harry Kane continue d’affoler les compteurs avec l’équipe d’Angleterre. Après avoir inscrit un doublé lors de la large victoire contre la Croatie (7-0), l’attaquant du Bayern Munich s’apprête à égaler le record de sélections de Peter Shilton. Avec 124 apparitions, il atteindra les 125 capes en cas de présence contre la République tchèque à Wembley, tandis que son total de buts avec les Three Lions s’élève désormais à 89. Une longévité exceptionnelle que l’adjoint de Thomas Tuchel, Anthony Barry, attribue notamment à l’exigence quotidienne du capitaine anglais.

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Ayant également travaillé avec Cristiano Ronaldo lorsqu’il était sélectionneur adjoint du Portugal, Barry n’a pas hésité à placer Kane très haut dans la hiérarchie des finisseurs qu’il a côtoyés. « C’est le meilleur finisseur avec lequel j’ai jamais travaillé, parmi tous les grands joueurs avec lesquels j’ai collaboré – Cristiano et tous ces autres », a-t-il particulièrement affirmé selon The Telegraph. L’Anglais impressionne par sa précision des deux pieds et sa régularité devant le but, au point de pousser Barry à lâcher une comparaison particulièrement forte : « il frappe mieux la balle que Ronaldo. » Pour l’adjoint anglais, le professionnalisme de Kane, de son alimentation à sa récupération, lui offre par ailleurs les meilleures garanties pour prolonger encore sa carrière au plus haut niveau.

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