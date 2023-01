Record d’affluence historique pour les stades de Ligue 1

https://www.lfp.fr/Articles/Communiqu%C3%A9s/2023/01/23/a-mi-saison-un-record-d-affluence-historique-pour-la-ligue-1-uber-eats

Record d'affluence pour la Ligue 1 Uber Eats !

À l’ issue de la 19 è me journ é e du championnat, qui conclut la premi è re moiti é de la saison 2022-2023, la Ligue 1 Uber Eats a observ é une hausse record de son affluence avec plus de 4,5 millions de spectateurs pr é sents dans ses stades. Un chiffre record qui se caract é rise par une augmentation de 12%, soit 555.000 spectateurs en plus par rapport à la m ê me p é riode en 2021-2022, et par une augmentation de 5%, soit 234.000 spectateurs en plus par rapport à la mi-saison 2019-2020, avant Covid.